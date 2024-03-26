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У Кропивницькому попрощалися з солдатом Олегом Шевченком
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У Кропивницькому попрощалися з солдатом Олегом Шевченком

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Загиблий боєць Олег Шевченко з Кропивницького
Загиблий боєць Олег Шевченко з Кропивницького. Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища попрощалися з солдатом Олегом Шевченком.

За інформацією керівника пресслужби міськради Сергія Якуніна, боєць народився 11 квітня 1978 року у Кропивницькому. Після закінчення школи здобув спеціальність слюсаря у професійно-технічному училищі № 2, нині Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова.

Пройшов військову строкову службу в Збройних Силах України. Після армії понад 10 років працював кріпильником на Інгульській шахті.

У травні 2022 року Олег Шевченко став до лав Збройних Сил України. Воював на Донецькому і Запорізькому напрямках. Загинув 19 березня 2024 року поблизу села Вербове Запорізької області.

Панахиду за загиблим відслужив архієпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк. У чоловіка залишились мама, десятирічний син та дружина.

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