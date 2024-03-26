З півночі Харківської області можуть оголосити евакуацію: про які райони йдеться

З населених пунктів Богодухівського та Харківського районів можуть оголосити примусову чи обов'язкову евакуацію через посилення російських обстрілів.

Про це повідомив у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, рішення про це ще не ухвалили.

"Ситуація контрольована, але все одно ми маємо аналізувати ситуацію у населених пунктах, де необхідно оголошувати обов’язкову евакуацію. Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області, це Богодухівський, Харківський райони, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію, можливо, примусову — саме дітей з тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами", — говорить Синєгубов.

Так само продовжуємо аналізувати Вовчанський і Куп’янський напрямки, щоб розширювати евакуаційні процеси. Місць у нас вистачає — і в самому Харкові, і за його межами, враховуючи важку ситуацію з електропостачанням. У нас зарезервовані місця у сусідніх областях, а також у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській.

Синєгубов додав, що майже завершили примусову евакуацію дітей з двох громад Куп’янського напрямку — вивезли майже 160 дітей з родинами.

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