Український письменник, перекладач та засновник Youtube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це сам він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде", — написав Остап Українець.

Письменник зазначив, що книжки надалі виходитимуть, хоч і повільніше. Поточними перекладами Українець поки, ймовірно не займатиметься.

"Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно", — додав він.