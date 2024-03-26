У дитсадку №1, що у селі Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області, з початку повномасштабної війни немає укриття. Під час повітряної тривоги дітей відводять у сховище місцевого підприємства, розташованого за 500 метрів.

У власному підвалі укриття почали облаштовувати два тижні тому, розповіла Суспільному директорка Інна Волошина. Рівнянський дитсадок, з її слів, відвідують 63 вихованців. Нині у їхньому сховищі тривають ремонтні роботи.

"У нашому укритті нині працює бригада робітників. Після того, як представники комісії з Рівнянської сільради обстежили цей підвал і дали дозвіл на створення найпростішого укриття, там відразу розпочались ремонті роботи. Звичайно я розумію хвилювання батьків наших дітей, тому хочу запевнити, що найближчим часом ми вже нарешті будемо мати своє сховище".

Дитсадок №1 у селі Рівне. Інни Волошиної

Донька Валентини понад рік відвідує дитсадок. З етичних міркувань називати своє прізвище жінка відмовилась. З її слів, загалом умовами у дошкільному закладі задоволена. Однак, попри усі переваги, її бентежить відсутність укриття з початку повномасштабної війни з Росією.

"У нашому дитсадку тепло та добре. Мене задовольняє і харчування, і ставлення вихователів до дітей. Однак для мене дуже важливе питання безпеки моєї дитини. Бувають дні, коли часто лунають повітряні тривоги, і мені доводиться залишати доньку вдома, тому що я дуже за неї хвилююсь. Я вважаю, цю ситуацію влада повинна виправити".

Про укриття у дитсадках Рівнянської громади

На території Рівнянської громади працюють сім дитсадків. П’ять з них мають власні укриття, два користуються сховищами підприємств. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.

У дитсадку №1 під час повітряних тривог дітей водять у сховище компанії "Укртелеком", розраховане на 100 людей.

"Наразі в укритті дитсадка №1 уже зробили опалення, водопровідно-каналізаційні мережі, обладнали туалетні кімнати. Залишилося шпаклювання та фарбування стін, улаштування підлоги. Вартість робіт – 200 тисяч гривень. Це гроші Рівнянської сільради. Сховище буде розраховане на 100 людей. Плануємо, що ремонтні роботи завершимо до 1 травня цього року".

За інформацією Володимира Таборанського, у Кіровоградській області працюють 434 дитсадки. 323 з них мають власні укриття, 93 користуються сховищами інших підприємств та установ. У 18 закладах призупинили роботу, тому що там або проживають переселенці, або вихованців підвозять на навчання до інших дитсадків.