Вночі 25 березня армія РФ обстріляла керованими авіабомбами Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля Центру дитячої та юнацької творчості.

З місця події Суспільне публікує кадри пошкодженої будівлі.

Будівля Центру дитячої та юнацької творчості Фото: Суспільне Суми Будівля Центру дитячої та юнацької творчості Фото: Суспільне Суми Будівля Центру дитячої та юнацької творчості Фото: Суспільне Суми

Так виглядає один з кабінетів центру з середини.

Будівля Центру дитячої та юнацької творчості у Білопіллі Будівля Центру дитячої та юнацької творчості у Білопіллі

За словами міського голови Юрія Зарка, у Білопіллі також пошкоджено 15 приватних будинків. Всі вони мають різні ступені пошкоджень.

У прокуратурі Сумщини повідомили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.

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