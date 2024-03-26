30 вибухів впродовж ночі та ранку – війська РФ обстріляли три громади Сумщини

Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
По Білопільській громаді здійснений удар керованими авіаційними бомбами з літака тактичної авіації. Було три вибухи.
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По Краснопільській громаді війська РФ били з мінометів (зафіксовано 6 вибухів) та артилерії (прозвучало 10 вибухів).
В Хотінській громаді зафіксовані мінометні обстріли (11 вибухів).
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Протягом дня 25 березня військові РФ 27 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська та Свеська громади.
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