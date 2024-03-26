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По Білопіллю на Сумщині війська РФ здійснили авіаційні удари
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По Білопіллю на Сумщині війська РФ здійснили авіаційні удари

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Обстріл Білопілля, 26 березня 2024 рік
Обстріл Білопілля, 26 березня 2024 рік. Сумська обласна військова адміністрація

По Білопіллю Сумської області вночі 25 березня, близько 22:00, війська РФ здійснили удари керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Удари керованими авіаційними бомбами були здійснені по інфраструктурі міста. Усього було три вибухи. Пошкоджений міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, ліквідували.

За попередньою інформацією, люди не травмувалися.

Наразі на місці працюють необхідні служби. Наслідки атаки російської армії уточнюються.

У прокуратурі Сумщини повідомили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Протягом дня 25 березня військові РФ 27 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська та Свеська громади.

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