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Через африканську чуму у громаді на Кіровоградщині умертвлять понад 400 свиней
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Через африканську чуму у громаді на Кіровоградщині умертвлять понад 400 свиней

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Африканська чума свиней у Тишківській громаді на Кіровоградщині
У Тишківській громаді через африканську чуму свиней запровадили карантин. Суспільне Кропивницький

В агрофірмі "Світанок" Тишківської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області виявили африканську чуму. У приватному господарстві умертвлять понад 400 свиней.

Про це Суспільному розповіла заступниця голови Новоукраїнської райдержадміністрації Марія Щека.

У господарстві захворіли 40 голів, усього утримують 424 свині, говорить Богдан Столяренко – директор агрофірми "Світанок". Він розповів версію, як тварини могли захворіти.

"Поряд з господарством розташоване сміттєзвалище. Чоловік з села, у якого свині захворіли на африканську чуму, вивіз туди їхні трупи. Будь-яка пташка могла перенести цю інфекцію зі сміттєзвалища на територію нашого господарства".

За інформацією Марії Щеки, на засіданні місцевої державної протиепізоотичної комісії при Новоукраїнській райраді визначили зони захисту й спостереження.

До зони захисту в радіусі трьох кілометрів увійшло село Тишківка.

До зони спостереження в радіусі семи кілометрів ввійшли села: Володимирівка, Липняжка, Водяне, Богданівка, Новомихайлівка, Мартинівка, Новотишківка, Андріївка, Вірне, Гаївка, Ганнівка, Анатолівка, Мар'янівка, Червінка.

Тварин, які утримувалися на території фермерського господарства, спалять. Приміщення, в яких перебували свині, знезаразять.

За інформацією речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко, африканська чума свиней — це вірусна хвороба, яка перебігає гостро й характеризується лихоманкою. Входить до переліку особливо небезпечних хвороб тварин. На африканську чуму хворіють лише дикі та свійські свині. Для людей вірус безпечний.

Зараження може відбуватися від свині до свині, через ґрунт, не знезаражені корми, предмети догляду й утримання, транспортні засоби, а також через диких кабанів, бродячих тварин, птахів та працівників, які обслуговують.

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