У селі Кропивницького району ввели карантин через африканську чуму

У господарстві села Варварівка Гурівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, де утримували 17 свиней, виявили африканську чуму. Двоє тварин померли.

Про це Суспільному розповіла речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко.

Зі слів власника – розповіла Наталія Шевченко – свині, які померли, почали хворіти до загибелі. У них було погіршення апетиту та спрага, хитка хода, загальне пригнічення та повна відмова від корму.

Ветеринари відібрали матеріал для дослідження та встановили діагноз – африканська чума свиней.

За даними речниці, відповідно до вимог інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою, тварин, які утримувалися в господарстві, умертвлять безкровним методом. Після цього спалять. Приміщення, в яких утримувалися свині, знезаразять.

Щоб запобігти спалаху хвороби, ветеринари наглядатимуть за свиньми у радіусі сім кілометрів. Це села Братолюбівка, Бокове, Дубровине та Ситаєве Гурівської сільської ради Кропивницького району. Визначили зону захисту радіусом три кілометри. Це село Варварівка. Про випадки підозри на захворювання та загибель свиней з навколишніх сіл Держпродспоживслужбі не повідомляли.

Люди й інші тварини на африканську чуму не хворіють.