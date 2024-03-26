У Запоріжжі обговорюють можливість переходу шкіл з онлайн навчання на змішану форму.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Представники міської влади разом з батьками школярів, директорами шкіл, обласним департаментом освіти, Нацполіцією та ДСНС обговорили можливість запуску змішаного навчання у школах Запоріжжя:

Обговорення можливості переходу на змішане навчання у Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

"Небайдужі батьки самі стали ініціаторами відновлення навчання. Їхній запит — ввести змішаний формат і проводити базові предмети в офлайні одразу в укриттях. Директори шкіл підтримують ініціативу", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що процес запуску змішаної форми буде поступовим, із врахуванням побажань учасників освітнього процесу.

Обговорення можливості переходу на змішане навчання у Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

Наразі рятувальники, поліцейські та міські служби інспектують школи, у яких укриття придатні до змішаної освіти.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі половина закладів освіти мають найпростіші укриття.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber