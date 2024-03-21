САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка була підрозділом Офісу генпрокурора України, відсьогодні, 21 березня розпочинає роботу як окрема юрособа.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"Відповідно до частини п’ятої розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" від 08 грудня 2023 року №3509-ІХ наказом керівника САП визначено день початку роботи САП як окремої юридичної особи публічного права", — йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що відповідне оголошення також оприлюднено на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Прокурорів та інших співробітників САП переводять за їхньою згодою на відповідні посади прокурорів і працівників антикорупційної прокуратури за рішенням керівника САП і відповідно до затверджених структури та штатного розпису.

У відомстві підкреслили, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у її провадженні, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

"Незалежність САП це в першу чергу нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву у суспільстві", — додали там.

8 грудня 2023 року Верховна рада ухвалила законопроєкт №10060 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В той же день його підписав президент Володимир Зеленський. Згідно із документом, САП виходить зі структури Офісу генпрокурора та реорганізує її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи публічного права, а також передбачає зміни процедури конкурсного добору на посади керівника, його заступників та прокурорів.