У Хмельницькому на маршрути вже четвертий день поспіль випускають значно менше тролейбусів через нестачу електроенергії в енергосистемі України після російських атак на об'єкти енергетики. Замість тролейбусів на маршрути запустили комунальні автобуси, в яких просять оплачувати за проїзд усіх, в тому числі й пенсіонерів та пільговиків.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух.

За його словами, сьогодні, 25 березня, на міські маршрути виїхало 24 тролейбуси, хоч у будні дні їх планова кількість зазвичай була близько 70. Щоб компенсувати нестачу тролейбусів, на їхні маршрути вивели 12 комунальних автобусів, робота яких для хмельницького комунального підприємства "Електротранс" є затратнішою. Відтак, щоб відшкодувати витрати за пальне, в автобусах просять усіх сплачувати за проїзд.

Хмельничанка Олена Савицька незадоволена платний проїздом в автобусах, які наразі курсують за тролейбусними маршрутами. Суспільне Хмельницький

"Якщо у нас є пільги, то чому ми маємо сплачувати за цими маршрутами в комунальному транспорті за проїзд?", — скаржиться на платний проїзд у комунальних автобусах, які наразі курсують містом замість тролейбусів, пенсіонерка Олена Савицька.

Невдоволена й хмельничанка Наталя Сабар, яка придбала на березень проїзний для поїздок у тролейбусі, а зараз має сплачувати 12 гривень за проїзд в автобусі, який пустили замість тролейбуса.

"Кондуктор підійшла до мене й каже: "Оплачуйте проїзд". А у мене є проїзний, тож, я так розумію, якщо немає тролейбуса, а замість нього пустили автобус, то я маю право їхати по проїзному. Але кондуктор мені каже: "Що це за видуми у вас?". І хто це таке придумав, що я маю оплачувати, коли в мене проїзний — не розумію. Кажу їй: "Це ж сьомий маршрут і він їде по маршруту тролейбусу, то чого я маю платити?". Вона промовчала і нічого мені не сказала", — розповідає хмельничанка Наталя Сабар.

Кондукторка одного із комунальних автобусів, що їздить замість тролейбуса, Анна запевняє, що не змушує пільговиків платити, але просить це зробити, інакше автобуси містом їздити не зможуть. Суспільне Хмельницький

Власникам проїзних, пенсіонерам та пільговикам проїзд безкоштовний, каже кондукторка Анна, яка нині працює на автобусі, що курсує маршрутом 11А тролейбуса. Утім, додає жінка, якщо пенсіонери чи пільговики мають можливість, то їх таки просять сплатити за проїзд.

"Автобус дуже збитковий. Ви ж бачите, тут немає нікого. Я проїхала майже коло, і всього 10 талончиків продала. Тому ми й просимо, аби хто може, то щоб оплатив проїзд, бо завтра зовсім не зможемо виїхати. Ми не силуємо нікого, лише просимо", — каже кондукторка.

Директор хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух. Суспільне Хмельницький

Оплата проїзду пільговиками та пенсіонерами — вимушений захід, говорить директор підприємства "Електротранс" Сергій Бобух:

"Видатки на обслуговування автобусів в рази вищі, ніж на тролейбуси. Механізму компенсації повної оплати поки що немає, тому ми вимушені були звертатись до громадян, щоб вони нам оплачували проїзд в повному об’ємі. До п’ятниці, сподіваємося, тема оплати проїзду в громадському транспорті пільговими категоріями населення буде знята повністю. Ми не змушуємо платити, такої норми, щоб когось змусити з пільговиків платити, у нас немає, але має бути людське розуміння ситуації".

Зі слів Сергія Бобуха, уже з вівторка, 26 березня, у підприємстві "Електротранс" на маршрути у Хмельницькому планують випустити 50 тролейбусів.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.