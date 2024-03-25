НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Автобуси замість тролейбусів у Хмельницькому: чи потрібно в них платити пільговикам
ІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Автобуси замість тролейбусів у Хмельницькому: чи потрібно в них платити пільговикам

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Хмельницькому на маршрути вже четвертий день поспіль випускають значно менше тролейбусів через нестачу електроенергії в енергосистемі України після російських атак на об'єкти енергетики. Замість тролейбусів на маршрути запустили комунальні автобуси, в яких просять оплачувати за проїзд усіх, в тому числі й пенсіонерів та пільговиків.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух.

За його словами, сьогодні, 25 березня, на міські маршрути виїхало 24 тролейбуси, хоч у будні дні їх планова кількість зазвичай була близько 70. Щоб компенсувати нестачу тролейбусів, на їхні маршрути вивели 12 комунальних автобусів, робота яких для хмельницького комунального підприємства "Електротранс" є затратнішою. Відтак, щоб відшкодувати витрати за пальне, в автобусах просять усіх сплачувати за проїзд.

Автобуси замість тролейбусів у Хмельницькому: чи потрібно в них платити пільговикам
Хмельничанка Олена Савицька незадоволена платний проїздом в автобусах, які наразі курсують за тролейбусними маршрутами. Суспільне Хмельницький
"Якщо у нас є пільги, то чому ми маємо сплачувати за цими маршрутами в комунальному транспорті за проїзд?", — скаржиться на платний проїзд у комунальних автобусах, які наразі курсують містом замість тролейбусів, пенсіонерка Олена Савицька.

Невдоволена й хмельничанка Наталя Сабар, яка придбала на березень проїзний для поїздок у тролейбусі, а зараз має сплачувати 12 гривень за проїзд в автобусі, який пустили замість тролейбуса.

"Кондуктор підійшла до мене й каже: "Оплачуйте проїзд". А у мене є проїзний, тож, я так розумію, якщо немає тролейбуса, а замість нього пустили автобус, то я маю право їхати по проїзному. Але кондуктор мені каже: "Що це за видуми у вас?". І хто це таке придумав, що я маю оплачувати, коли в мене проїзний — не розумію. Кажу їй: "Це ж сьомий маршрут і він їде по маршруту тролейбусу, то чого я маю платити?". Вона промовчала і нічого мені не сказала", — розповідає хмельничанка Наталя Сабар.

Автобуси замість тролейбусів у Хмельницькому: чи потрібно в них платити пільговикам
Кондукторка одного із комунальних автобусів, що їздить замість тролейбуса, Анна запевняє, що не змушує пільговиків платити, але просить це зробити, інакше автобуси містом їздити не зможуть. Суспільне Хмельницький

Власникам проїзних, пенсіонерам та пільговикам проїзд безкоштовний, каже кондукторка Анна, яка нині працює на автобусі, що курсує маршрутом 11А тролейбуса. Утім, додає жінка, якщо пенсіонери чи пільговики мають можливість, то їх таки просять сплатити за проїзд.

"Автобус дуже збитковий. Ви ж бачите, тут немає нікого. Я проїхала майже коло, і всього 10 талончиків продала. Тому ми й просимо, аби хто може, то щоб оплатив проїзд, бо завтра зовсім не зможемо виїхати. Ми не силуємо нікого, лише просимо", — каже кондукторка.

Автобуси замість тролейбусів у Хмельницькому: чи потрібно в них платити пільговикам
Директор хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух. Суспільне Хмельницький

Оплата проїзду пільговиками та пенсіонерами — вимушений захід, говорить директор підприємства "Електротранс" Сергій Бобух:

"Видатки на обслуговування автобусів в рази вищі, ніж на тролейбуси. Механізму компенсації повної оплати поки що немає, тому ми вимушені були звертатись до громадян, щоб вони нам оплачували проїзд в повному об’ємі. До п’ятниці, сподіваємося, тема оплати проїзду в громадському транспорті пільговими категоріями населення буде знята повністю. Ми не змушуємо платити, такої норми, щоб когось змусити з пільговиків платити, у нас немає, але має бути людське розуміння ситуації".

Зі слів Сергія Бобуха, уже з вівторка, 26 березня, у підприємстві "Електротранс" на маршрути у Хмельницькому планують випустити 50 тролейбусів.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Блакитне озеро, Дніпропетровщина
Перекривають доступ до води: чому біля Блакитних озер на Дніпропетровщині невідомі встановлюють бетонний паркан
Готель Центральний у Черкасах після влучання ракети
Відшкодування наслідків ракетного удару підприємцям у Черкасах: прийом заявок триває
Ремонт, дороги
Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Відреставрований ліхтар на проспекті Свободи у Львові
У Львові відреставрували 12 історичних ліхтарів
На початок