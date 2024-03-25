У Хмельницькому на маршрути виїхало утричі менше тролейбусів

Сьогодні, 25 березня, у Хмельницькому на маршрути виїхало 24 тролейбуса, що майже утричі менше, ніж зазвичай. Нестачу електротранспорту в місті компенсують 12 автобусами, які рухатимуться деякими тролейбусними маршрутами.

Про це Суспільному повідомила диспетчер хмельницького комунального підприємства "Електротранс".

За її словами, зазвичай у будні виїждає 68 тролейбусів.

"Сьогодні працюватиме на маршрутах 24 тролейбуси. Вулицями Інститутською, Тернопільською, Львівське шосе електротранспорт не їздитиме. Тому ми додали 12 автобусів, які рухатимуться тролейбусними маршрутами 7, 7а, 11 та 11а", — пояснила диспетчер.

З її слів, у зв'язку з недавніми обстрілами енергетичної інфраструктури довелося зменшити кількість електротранспорту, що виїжджає на маршрути.

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