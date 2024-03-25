НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Міненерго розповіли, коли відновлять пошкоджену енергоінфраструктуру
Вторгнення Росії в УкраїнуЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяОбстрілиЕнергосистемаВійнаПодії

У Міненерго розповіли, коли відновлять пошкоджену енергоінфраструктуру

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Електролампа
Електрична лампочка. Фото: Суспільне Дніпро

Після останніх атак на енергосистему України пошкодження були дуже значними особливо в Харкові й Харківській області. Знадобиться багато часу, щоб повністю відновити пошкоджене.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, наразі фахівці працюють, щоб якомога швидше усунути погодинні обмеження в областях для споживачів електроенергії.

"Але це все одно не день-два. Значні пошкодження на багатьох об’єктах Харкова, Харківської області. В інших регіонах ситуація трохи краща — це Одеська, Дніпропетровська, Хмельницька області. Там погодинні обмеження можуть запроваджуватися тільки в тих випадках, якщо пікове споживання переважає той обсяг, який може бути поданий", — підкреслила Гринчук.

Вона відзначила, що накопичене енергообладнання нині використовується для ремонтів. Те обладнання, якого не вистачає, вже запитують у партнерів.

"Одразу в п’ятницю (22 березня — Ред.) міністр Галущенко провів нараду зі своїми колегами міністрами, з єврокомісаром з енергетики — було понад 130 учасників з відомств і міністерств різних країн, які висловили свою готовність у разі можливості одразу постачати нам необхідне обладнання. Ми зараз оцінюємо, готуємо такі списки. Залучили повністю вільні ресурси Фонду підтримки енергетики, щоб максимально швидко доставити те обладнання, яке необхідне для відновлення", — розповіла заступниця міністра.

Чи можливе підвищення тарифів на електроенергію

Світлана Гринчук наголосила, що питання тарифів станом на тепер не стоїть та навіть не обговорюється.

"Ми зараз навіть не обговорюємо підвищення тарифів тим більше навіть в такій складній ситуації, коли доводиться в деяких регіонах впроваджувати графіки відключень. Про це не йде мова. Тими силами, які у нас є і за допомогою партнерів будемо робити це відновлення і ремонтні роботи", — сказала посадовиця.

Про дострокове завершення опалювального сезону

За словами Гринчук, завершення опалювального сезону може ухвалювати місцева влада з урахуванням усіх ризиків.

"Урядом і владою на місцях, яка може ухвалювати рішення про дострокове завершення опалювального сезону, будуть оцінюватися всі ці фактори: і середньодобова температура, і готовність енергосистеми, ризики можливого підвищення споживання електроенергії. Рішення будуть ухвалювати, в першу чергу, місцеві органи влади", — підкреслила чиновниця.

Що відомо про масований удар Росії по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Якщо у Вас відсутня електрика, поганий інтернет-зв'язок — читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
генерал марсель харків
Прикордонний Харків: загрози й оборона. Перше інтерв’ю генерала Сергія "Марселя" Мельника після замаху РФ
митниця
Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок