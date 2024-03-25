У Міненерго розповіли, коли відновлять пошкоджену енергоінфраструктуру

Після останніх атак на енергосистему України пошкодження були дуже значними особливо в Харкові й Харківській області. Знадобиться багато часу, щоб повністю відновити пошкоджене.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, наразі фахівці працюють, щоб якомога швидше усунути погодинні обмеження в областях для споживачів електроенергії.

"Але це все одно не день-два. Значні пошкодження на багатьох об’єктах Харкова, Харківської області. В інших регіонах ситуація трохи краща — це Одеська, Дніпропетровська, Хмельницька області. Там погодинні обмеження можуть запроваджуватися тільки в тих випадках, якщо пікове споживання переважає той обсяг, який може бути поданий", — підкреслила Гринчук.

Вона відзначила, що накопичене енергообладнання нині використовується для ремонтів. Те обладнання, якого не вистачає, вже запитують у партнерів.

"Одразу в п’ятницю (22 березня — Ред.) міністр Галущенко провів нараду зі своїми колегами міністрами, з єврокомісаром з енергетики — було понад 130 учасників з відомств і міністерств різних країн, які висловили свою готовність у разі можливості одразу постачати нам необхідне обладнання. Ми зараз оцінюємо, готуємо такі списки. Залучили повністю вільні ресурси Фонду підтримки енергетики, щоб максимально швидко доставити те обладнання, яке необхідне для відновлення", — розповіла заступниця міністра.

Чи можливе підвищення тарифів на електроенергію

Світлана Гринчук наголосила, що питання тарифів станом на тепер не стоїть та навіть не обговорюється.

"Ми зараз навіть не обговорюємо підвищення тарифів тим більше навіть в такій складній ситуації, коли доводиться в деяких регіонах впроваджувати графіки відключень. Про це не йде мова. Тими силами, які у нас є і за допомогою партнерів будемо робити це відновлення і ремонтні роботи", — сказала посадовиця.

Про дострокове завершення опалювального сезону

За словами Гринчук, завершення опалювального сезону може ухвалювати місцева влада з урахуванням усіх ризиків.

"Урядом і владою на місцях, яка може ухвалювати рішення про дострокове завершення опалювального сезону, будуть оцінюватися всі ці фактори: і середньодобова температура, і готовність енергосистеми, ризики можливого підвищення споживання електроенергії. Рішення будуть ухвалювати, в першу чергу, місцеві органи влади", — підкреслила чиновниця.

Що відомо про масований удар Росії по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет Х-22;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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