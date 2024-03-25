Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 березня.

"Противник завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснивши 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також вранці 25 березня Росія завдала удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Увечері окупанти завдали по території України ще один удар балістичними ракетами. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Попівка та Іскрисківщина Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Мощенко, Костобобрів Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Дем'янівка, Степок Сумської області; Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатищі Харківської області.

На Куп'янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційний удар у районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де він за підтримки авіації намагався прорвати оборону. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області; Терні, Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки росіян у районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки армії РФ у районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районі населеного пункту Новомихайлівка, де вони за підтримки авіації 15 разів намагались прорвати оборону. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайні Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 20 населених пунктів. Серед них: Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 3 рази атакувала позиції ЗСУ у районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір'я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них: Червоне, Білогір'я, Роботине, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них: Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції управління БпЛА російських окупантів.