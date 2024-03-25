Собаки пошуково-рятувального загону "Антарес" з Павлограда, що в Дніпропетровській області, шукають людей під завалами. Так вони допомагають подолати наслідки після обстрілів армією РФ.

Керівниця загону Лариса Борисенко розповіла Суспільному про те, як тренуються тварини.

Група показала, як тренують новеньку — собаку Мейру з Полтави.

Кінологи проводять дресування раз на тиждень. Як каже пані Лариса, тварини складають різні нормативи: пошук, спритність та слухняність. Молодих собак привчають не боятися завалів та не лякатися гучних звуків, а дорослих псів — самостійно шукати людей.

Суть пошуку полягає у тому, аби можна було залучити декількох тварин одночасно. "Антарес", за словами керівниці загону, — наразі єдиний пошуково-рятувальний загін в Україні, в якого на виїздах працюють одразу дві групи собак. Загін працює понад 15 років. З початком повномасштабного російського вторгнення "Антарес" виїжджає на пошукові операції кілька разів на тиждень. За цей час, каже Лариса Борисенко, знайшли майже 400 людей.