25 березня співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи на місці удару РФ по житловому сектору у Великописарівській громаді.
Рятувальники відновлювали пошкоджені ділянки покрівель двох приватних осель спеціальним матеріалом.
Що відомо про обстріли Великописарівської громади
- Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).
- 23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.
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