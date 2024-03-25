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Рятувальники допомагають людям у Великописарівській громаді відновлювати будинки після російських ударів
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Рятувальники допомагають людям у Великописарівській громаді відновлювати будинки після російських ударів

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ДСНС проводять аварійно-відновлювальні роботи на місці російських ударів
ДСНС проводять аварійно-відновлювальні роботи на місці російських ударів. Фото: ДСНС

25 березня співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи на місці удару РФ по житловому сектору у Великописарівській громаді.

Рятувальники відновлювали пошкоджені ділянки покрівель двох приватних осель спеціальним матеріалом.

Що відомо про обстріли Великописарівської громади

  • Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).
  • 23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.

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