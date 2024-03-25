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Посол РФ не прийшов на виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
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Посол РФ не прийшов на виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою

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Польща
Міністерство закордонних справ Польщі. з сайту МЗС Польщі

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв не прибув до МЗС країни попри виклик після інциденту з російською ракетою, яка вчора, 24 березня увійшла у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Як заявив журналістам речник польського МЗС Павел Вронський, нота протесту російської щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни, буде подана до зовнішньополітичного відомства Росії "іншим шляхом".

"Нам цікаво, чи виконує Андрєєв вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві" – додав речник МЗС Польщі.

У коментарі російському виданню "Риа-Новости" Андрєєв заявив, що Варшава не надала достатніх доказів щодо ракети, і тому він "вирішив не відвідувати МЗС Польщі з цього приводу".

У неділю, 24 березня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна повідомив, що відомство викличе посла Російської Федерації "для надання пояснень щодо порушення польського простору російською ракетою.

"Ми ставимо подальші дії в залежність від цих пояснень та інформації", – сказав тоді заступник глави польської дипломатії.

Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Ракетна атака 23 березня

У ніч на 23 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, на Хмельниччині та Київщині. Відомо, що ракети летіли на об’єкти цивільної інфраструктури.

На Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "шахедів". У Києві ППО збила близько 10 російських ракет.

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