США сьогодні, 25 березня, запровадили нові санкції проти російських компаній за їхню допомогу в ухиленні від уже чинних обмежень. Йдеться про фірми, які займаються віртуальними платежами.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті американського Міністерства фінансів.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти тринадцятьох організацій і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Росії, включаючи осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, які дозволяють ухилятися від санкцій США. П'ять організацій були визначені як власність або під контролем осіб, визначених OFAC", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина фізичних та юросіб сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли вже підсанкційним організаціям ухилятися запроваджених раніше обмежень.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що Росія дедалі частіше почала шукати альтернативні платіжні механізми, щоб обійти санкції США і продовжити фінансувати війну проти України.

Проти яких компаній запроваджені санкції

24 лютого 2024 року лідери "Групи семи" (G7) підтвердили своє зобов’язання активізувати зусилля проти ухилення та обходу санкцій та заходів експортного контролю. Усі компанії, визначені OFAC сьогодні, або допомагали створювати чи керувати послугами на основі блокчейну для російського фінсектору, або дозволяли здійснювати платежі у віртуальній валюті в російському фінансовому секторі, таким чином дозволяючи потенційно ухилятися від санкцій.

Зокрема йдеться про:

Компанія "ТОВ Крипто Експлорер";

Crypto Explorer DMCC;

Естонська фірма Bitfingroup OÜ;

Компанія B-Crypto;

Компанія "Мастерчейн";

Компанія Laitkhaus;

Компанія "Атомаїз";

Кіпрська компанія Tokentrust Holdings Ltd;

Компанія "Веб3 Технології";

Компанія "ТОЕП";

Компанія Bitpapa.

Під санкції також потрапили Ігор Кайгородов (мажоритарний акціонер Veb3 Technologii) і Тимур Буканов (власник і директором ТОЕП).

Окремо Мінфін США запровадив обмеження проти компаній "Ешелон Технології", "Навчальний центр "Ешелон", "Ключові інформаційні системи", "Лабораторія кібербезпеки" та "Проєктне бюро Ешелон" через закупівлі технологій.

20 березня США запровадили нові санкції проти мережі, яка допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані.