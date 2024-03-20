Кабмін закриває реєстр міжнародних спонсорів війни

Кабінет міністрів закриває перелік Міжнародних спонсорів війни на вебсайті Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Рішення про закриття переліку ухвалили на розширеному засіданні Кабміну за участі секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови НАЗК, послів іноземних країн, представників посольств іноземних країн і ЄС, повідомляє пресслужба уряду.

На засіданні уряд розглянув питання щодо санкційної політики держави та відповідного інформування, зокрема функціонування сторінки "Міжнародні спонсори війни" на сайті НАЗК.

Урядовці заслухали інформацію від МЗС про звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку Міжнародних спонсорів війни, а також про негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

У Мінʼюсті заявили, що поширення такої інформації від імені держави без врегулювання питань на законодавчому рівні неприйнятне.

Інформацію з реєстру Міжнародних спонсорів війни передадуть до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі для визначення підстав для застосування санкцій до зазначених в реєстрі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

Тепер користувачів зі сторінки “Міжнародні спонсори війни” на сайті НАЗК перенаправлятимуть на сторінку "Державний реєстр санкцій" на сайті РНБО.