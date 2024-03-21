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США запровадили нові санкції проти поплічників Ірану, які допомагали виробляти зброю
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США запровадили нові санкції проти поплічників Ірану, які допомагали виробляти зброю

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Санкції США
Санкційний документ. Ілюстративне фото: Unsplash

Сполучені Штати Америки 20 березня запровадили нові санкції проти мережі, яка допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Мінфін запровадило санкції проти трьох закупівельних мереж, розташованих в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині, які підтримували іранську програму балістичних ракет, ядерну та оборонну програми. Ці мережі закуповували товари, придатні для ракет, для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та Збройних сил Ірану (MODAFL).

"Через складні таємні мережі закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системи зброї, які розпалюють конфлікти та ризикують незліченними життями мирних жителів", — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Іранські дрони-камікадзе у війні РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва. Уранці 17 жовтня військові РФ атакували Київ дронами-камікадзе. ЗСУ збили 25 із близько 30 дронів. Один з дронів влучив у 120-річний житловий будинок. Кутова частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилися мешканці.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. За даними української розвідки, Росія 2022 року замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе.

США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

4 грудня 2022 року ЗМІ повідомили, що США намагаються зірвати поставки іранської зброї до РФ.

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