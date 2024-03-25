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Зволікання Конгресу США з допомогою не вплинуть на бюджет України — нардеп
БюджетСШАДОПОМОГАДЕПУТАТПолітикаЕкономіка

Зволікання Конгресу США з допомогою не вплинуть на бюджет України — нардеп

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Нардеп Ярослав Железняк
Нардеп Ярослав Железняк. Нардеп Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Перерва у роботі Конгресу США та зволікання з розглядом питання про допомогу Києву ніяк не вплине на бюджет України, тому що у березні будуть рекордні надходження до казни.

Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Ми перекриємо те, що недоотримали. Вже зайшло 4,5 мільярди євро (4,9 млрд дол.), плюс 230 мільйонів від Норвегії, плюс від Японії. Ще, скоріше за все, встигнуть 1,5 мільярда доларів від Світового банку, це від Японії і Британії по факту. І ще у нас буде 880 мільйонів від МВФ і 1, 5 млрд від Канади", — сказав він.

Що стосується допомоги від США, то, за словами нардепа, там одна частина — 40 мільярдів доларів — саме військова підтримка.

"Вона, по факту, йде на заміну того, що відбувається в США з військовим обладнанням, зброєю та іншим для нас. Тому тут головне, щоб не було затримки, тому що затримки на фронті, це не треба пояснювати, це — негативно", — сказав Железняк.

Він зазначив, що американські парламентарі мають повернутися до роботи до 9 квітня, після перерви на Великдень.

"Там є питання відставки спікера, і я думаю, що воно буде скоординоване з винесенням нашого питання на голосування. Поки я дуже оптимістично налаштований на результати голосування Конгресу США. Вони довго його приймають, але, скажімо відверто, вони і свій бюджет недавно прийняли", — сказав нардеп.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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