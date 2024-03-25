З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", — прокоментували у відомстві.
Разом із тим в МОУ наголосили, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити народ від російських атак. Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів армії РФ.
Нещодавні атаки РФ
В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали і в Києві. Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах столиці, постраждали 13 людей.
Уночі та вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області.
Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, наразі відомо про сімох постраждалих. РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.