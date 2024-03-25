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Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення — Міноборони
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Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення — Міноборони

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ППО протиповітряна оборона українські військові
Система ППО. Генеральний штаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", — прокоментували у відомстві.

Разом із тим в МОУ наголосили, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити народ від російських атак. Як зазначається, цивільна інфраструктура залишається основною метою ударів армії РФ.

Нещодавні атаки РФ

В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали і в Києві. Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах столиці, постраждали 13 людей.

Уночі та вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області.

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, наразі відомо про сімох постраждалих. РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

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