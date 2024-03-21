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Під час ранкової ракетної атаки на Київ росіяни намагалися поцілити в об'єкти ГУР — джерела
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Під час ранкової ракетної атаки на Київ росіяни намагалися поцілити в об'єкти ГУР — джерела

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Під час ранкової атаки на Київ більшість ракет летіли у ГУР
Наслідки ракетного удару РФ по Києву, 21 березня 2024 р. Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ під ранок 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", — підтвердило джерело.

В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали і в Києві. Сили ППО збили над містом близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичних. Уламки впали у різних районах столиці, постраждали 13 людей.

За інформацією КМВА, силами на засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було збито близько трьох десятків ракет, зокрема і балістичні. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Попереднього разу Росія здійснила ракетну атаку на Київ та область 15 лютого. Усі повітряні цілі, які летіли на столицю, були знищені. Руйнувань і жертв немає.

7 лютого у Києві внаслідок внаслідок ракетного обстрілу у Києві постраждали близько 40 людей. П'ятеро людей загинули. Також пошкоджена інфраструктура.

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