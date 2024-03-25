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Зруйновані адмінбудівля, навчальний заклад та будинок культури. Армія РФ вдарила по Херсонщині керованими авіабомбами
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Зруйновані адмінбудівля, навчальний заклад та будинок культури. Армія РФ вдарила по Херсонщині керованими авіабомбами

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Обстріли, Херсонщина, влучання КАБ, руїни
Зруйнована внаслідок влучання російської керованої авіабомби будівля у Херсоснькому районі, Херсонщина, 25 березня 2024 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Російські війська вдень 25 березня 2024 року атакували села Херсонського району Херсонської області з авіації.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок влучань керованих авіабомб у населених пунктах зруйновані адміністративна будівля, освітній заклад та будинок культури. Інформація про загиблих і поранених відсутня, йдеться в повідомленні.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом минулої доби армія РФ атакувала 11 населених пунктів Херсонської області. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Загиблих та поранених немає.

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