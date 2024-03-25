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Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, будинки та авто: армія РФ атакувала 11 населених пунктів Херсонщини
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Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, будинки та авто: армія РФ атакувала 11 населених пунктів Херсонщини

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Упродовж доби 24 березня 2024 року російські військові атакували 11 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під російською атакою, за даними Прокудіна, опинились Херсон, Нововоронцовка, Олександрівка, Новоберислав, Широка Балка, Велетенське, Понятівка, Садове, Софіївка, Золота Балка та Дніпровське.

"Російські снаряди поцілили по об'єкту критичної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівка та чотири приватні будинки, автомобілі. Загиблих та поранених немає", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в МВА, російські війська чотири рази обстріляли населені пункти Херсонської громади. Ураження зафіксували в Херсоні: пошкоджені багатоповерховий будинок та цивільний автомобіль. Загиблих та поранених немає.

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