На Херсонщині поліцейські повідомили "старості Комишанської селищної ради" про ще одну підозру в колабораційній діяльності.

Про це у Facebook повідомила Поліція Херсонської області.

У дописі повідомляється, що на початку 2024 року слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у сприянні проведення псевдореферендуму. Наразі слідчі поліції повідомили йому про ще одну підозру в колабораційній діяльності.

Оперативники обласного управління СБУ встановили, що 68-річний ексселищний голова Комишан під час тимчасової окупації добровільно обійняв посаду "голови старостату Комишанського старостинського округу". Він підбирав співробітників, виплачував їм заробітну плату у рублях, організовував матеріальну допомогу від окупаційної влади. Також чоловік виконував доручення і розпорядження, видані незаконно утвореною обласною адміністрацією.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше в прокуратурі повідомили, що правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту.

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