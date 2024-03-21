Колишню співробітницю ДСНС Херсонської області підозрюють у державній зраді

Колишній співробітниці ДСНС у Херсонській області заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 50-річна підозрювана у серпні 2022 року добровільно почала співпрацювати з російськими окупантами. Вона обійняла посаду "старшого помічника начальника чергової зміни — начальника центру управління у кризових ситуаціях" в незаконно створеному "ГУ ДСНС РФ в Херсонській області".

Підозрювана реалізовувала політику окупантів та сприяла у поширенні авторитету незаконних органів влади. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше в прокуратурі повідомили, що правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту.

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