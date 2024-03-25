Цьогоріч загальна посівна площа сільськогосподарських культур на деокупованій Херсонщині очікується в межах 153 тисячі гектарів землі.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

За його словами, агропідприємства та фермерські господарства області, не зважаючи ні на що, обробляють землю та проводять посівну. Найбільше є ячменю, гороху та льону. До засіяної озимини додаються ярі зернові, зернобобові та технічні культури, а також кавуни, дині та овочі. Прогнозовані площі втричі перевищують показник минулого року.

"Це стало можливим завдяки інтенсивному розмінуванню полів. 40% сільськогосподарських угідь на правобережжі нині розміновано. Це 206 тисяч гектарів. Щодня більше тисячі саперів працюють над тим, щоб зробити Херсонщину безпечнішою. За рік кількість залучених вибухотехніків зросла в 10 разів. Дякую керівництву держави за підтримку у цьому питанні", — сказав посадовець.

Також Бутрій наголосив, що кожна громада самостійно визначає пріоритетність гуманітарного розмінування, але на сам перед очищує землі, на яких аграрії готові стати до роботи.

"Понад 90% розмінованих угідь одразу обробляється. Також цього року запрацює ще один важливий інструмент — держава компенсуватиме фермерам 80% вартості розмінування земельних ділянок. Під цю програму уряд закладав три мільярди гривень. Це потужний крок до запуску ринку гуманітарного розмінування. Також у 2024 році на Херсонщині запрацюють нові програми підтримки. Зокрема, аграрії з деокупованих та постраждалих від війни територій, які обробляють до 120 гектарів, зможуть отримати за один гектар вісім тисяч гривень безповоротної допомоги. Фермери, які мають від трьох до 100 корів отримають сім тисяч гривень на одну худобу, а ті, хто вирощують до 500 голів кіз та овець — понад дві тисячі гривень за одну особину", — каже Бутрій.

Під брифінгу Дмитро Бутрій також розповів, що у квітні запрацює програма компенсації 25% коштів за придбану сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва. Під це в держбюджеті закладено один мільярд гривень. Продовжена й основна програма пільгового кредитування, за якою можна залучити до 90 мільйонів гривень на розвиток підприємства. Зокрема, цьогоріч сім господарств на Херсонщині скористалися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та отримали близько 60 мільйонів гривень.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.