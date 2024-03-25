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На Тернопільщині працівники "швидкої" прийняли пологи в жінки вдома
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На Тернопільщині працівники "швидкої" прийняли пологи в жінки вдома

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Працівники швидкої
Працівники "швидкої допомоги" і породілля. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На Тернопільщині працівники бригади Залозецького пункту екстреної медичної допомоги прийняли пологи у породіллі вдома.

Про це повідомили на сторінці комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Тернопільської обласної ради.

Фельдшер Оксана Антонюк та водій Роман Волянюк виїхали на виклик о 2 ночі.

"Довелося їхати у віддалене село, де вже чекали люди, які скерували до потрібної хати. Пацієнтка перебувала на етапі потуг і потребувала ретельного контролю за їх успішним перебігом. Ведення пологів Оксана Василівна здійснила як досвідчена акушерка та проявила високий рівень підготовки. Попри те, що це було вперше на її практиці, вона чітко слідувала протоколу й належним чином оцінила як стан породіллі, так і новонародженої дитини", — йдеться у повідомленні.

Народилася дівчинка вагою 2 кілограми 900 грамів.

"Малечі були накладені затискачі, перерізана пуповина. Пані Оксана перевірила усі рефлекси й оцінила стан немовляти за шкалою Апгар в 7—10 балів, що було підтверджено і лікарями після успішного транспортування породіллі з донечкою до Тернопільського обласного клінічного перинатального центру "Мати і дитина". Подбала і про пацієнтку, адже перші години після пологів особливо важливі для успішного відновлення жінки після народження дитини", — повідомили на сторінці "швидкої допомоги".

Супроводжувала пацієнтів до Тернополя бригада медиків зі Зборова.

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