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Йде на спад: яка ситуація із захворюваністю на Рівненщині
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Йде на спад: яка ситуація із захворюваністю на Рівненщині

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На Рівненщині останні три тижні спостерігають спад захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, однак епідемпоріг все ще перевищений на 13%. У Рівному та області померли троє людей від COVID-19, хворі були нещеплені.

Про це 25 березня Суспільному повідомила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

За її інформацією, три летальні випадки від ускладнень COVID-19 зафіксували у Рівному та Зорянській тергромаді:

"Вони померли від двобічної пневмонії, у них лабораторно підтвердили діагноз. Пацієнти були нещеплені й мали супутні серцево-судинні захворювання".

Юлія Терентьєва додала, що в області фіксують спад захворюваності:

"Останні три тижні маємо спад захворюваності, проте він йде невеликими темпами. Наразі перевищення епідпорогу — 13%, минулого тижня було 22%. Я думаю, що наступного тижня ми досягнемо низьких рівнів інтенсивності захворюваності".

Вона повідомила, що від початку епідсезону, який розпочався у жовтні, на Рівненщині від COVID-19 померли 24 людини й одна — від грипу.

За минулі сім днів до лікарів Рівненщини звернулися 7 950 хворих на ГРВІ та грип, що на 233 випадки менше від попереднього тижня. Також зареєстрували 66 випадків COVID-19.

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