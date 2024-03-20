90-річний Адам Ляхович із села Лугове на Рівненщині плете коші, пише псалми і грає на дудці-викрутці. Це традиційний поліський інструмент зі списку нематеріальної культурної спадщини України. Дудку-викрутку чоловік зробив власноруч, а грати на ній навчився в дитинстві.

Про це він розповів Суспільному.

"Як колись грав на концерті, то букет пісень програю. Один куплет пісні, другий куплет, третій. Зараз я не можу нічого", — зазначив Адам Ляхович.

Поліська дудка-викрутка — інструмент, поширений у північних районах Рівненщини. У січні 2023 року її внесли до нематеріальної культурної спадщини України. До нашого часу гра на дудці-викрутці збереглася у Миляцькій та Рокитнівській громадах Сарненського району.

Адам Ляхович грає на барабані. Суспільне Рівне

Також 90-річний поліщук грає і на саморобному барабані та плете коші із пластикових пляшок.

"Основа — зі звичайної лоз, з якою колись плели постоли, дротом скріпляю, а переплітаю смужками із пластикових пляшок, підбираю їх по кольору".

А ще — пише псалми, які присвячує святим.

Адам Ляхович зізнався, що раніше був атеїстом. А коли вийшов на пенсію та захворів — увірував в Бога, почав відвідувати храм і одужав. З його слів, після цього вирішив писати псалми та проповідувати слово Господнє.

Дружина Адама Євгенія розповіла, що він майже щоночі пише релігійні пісні:

"Встає — і йде на кухню сидить-сидить, пише щось".

Адам Ляхович та його дружина Євгенія . Суспільне Рівне

Адам Ляхович зазначив, що хоче аби його псалми надрукували у духовній газеті.

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