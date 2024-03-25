У Повітряних силах розповіли деталі знищення балістики над Києвом

Під час ракетного удару по Києву українські військові знищили дві балістичні ракети.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".

25 березня близько 10:30 зенітні ракетні підрозділи знищили дві російські балістичні ракети в небі Києва, які були запущені з Криму.

Зазначається, що вони ввійшли у повітряний простір України на гіперзвуковій швидкості (до 9 тис км/год) на висоті до 40 км. Саме тому від оголошення тривоги до вибухів минули лічені хвилини.

"Зенітні ракетні підрозділи вразили ціль на великій висоті над Києвом. Уламки ворожих ракет продовжили рух за інерцією та впали з радіусом розльоту у декілька кілометрів. Частина здетонувала у приземному шарі повітря", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракетну атаку на Київ 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, постраждали люди.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що ціли знищили, а їхній тип встановлюють фахівці.

Для постраждалих від ракетної атаки на Київ в ліцеї №88 Печерського району розгорнули штаб допомоги. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до освітнього закладу за адресою: вул. Катерини Білокур, 3.