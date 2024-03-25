Ракетна атака на Київ: куди звертатись постраждалим в Печерському районі

Штаб допомоги розгорнули в ліцеї №88 Печерського району для постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ.

Про це повідомляє КМДА.

Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до освітнього закладу за адресою: вул. Катерини Білокур, 3.

Отримати консультацію щодо одноразової матеріальної допомоги можна за номерами: 044 280 69 61; 050 355 73 32.

Також на місці розгорнули гуманітарний штаб Товариства Червоного Хреста України. Їхній контактний номер: 066 963 99 93.

КМДА нагадує, що власники пошкодженого внаслідок обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.

Що відомо про ракетну атаку на Київ 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, наразі відомо про сімох постраждалих.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що ціли знищили, а їхній тип встановлюють фахівці.