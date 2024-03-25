Академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву

Унаслідок ракетного удару по Києву зранку 25 березня суттєвих ушкоджень зазнала будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Повністю зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Студенти тимчасово перейшли на навчання онлайн.

Про це з місця події передає кореспондентка Суспільного Влада Колодій.

Як повідомив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, студенти не постраждали. А у приміщеннях, які були зруйновані російською ракетою, на момент вибуху нікого не було.

Рятувальники розбираюсь завали зруйнованого корпусу академії імені Бойчука. Київ, 25 березня 2024 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Екстрені служби працюють на місці падіння уламків російської ракети в Печерському районі Києві, 25 березня 2023 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

"Можемо собі увити, що буквально в 50 метрах від епіцентру вибуху були десятки людей, які не мали можливості евакуюватися попередньо в безпечне укриття", — сказав посадовець.

Окрім спортзалу, конгрес-холу та виставкового центру ушкоджень зазнали лабораторії, аудиторії, прилеглі корпуси, приміщення гуртожитку. За словами Карандєєва, в академії проведуть протиаварійні роботи, відновлять подачу електроенергії до гуртожитку, замінять скло у вибитих вікнах.

"За попередніми даними, гуртожиток може функціонувати. Але допоможемо студентам з електричними плитками, щоб вони могли забезпечити свою життєдіяльність. В гуртожитку вибиті вінка, тому в цілях безпеки перекрито подачу газу, тому що невідомо, наскільки є ураження газової мереж", — зазначив очільник Мінкульту.

Як розповіла ректорка Академії декоративно-прикладного мистецтва Олена Осадча, у зруйнованих приміщеннях зранку в понеділок за розкладом занять не було. Присутні у навчальному корпусі не встигли спуститися в укриття, тому що буквально через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Тепер студенти академії тимчасово навчатимуть онлайн.

"Ми зараз будемо працювати в онлайн режимі. Будемо перевіряти всі перекриття навчального корпусу. Але від будівлі спортивної зали нічого не залишилося. Я вважаю, що її відремонтувати просто неможливо, тому треба заново будувати. Поки з'ясуємо всі обставини, ми не може гарантувати навчання і безпеки студентів", — сказала ректорка.

Студентка другого курсу Анастасія розповіла Суспільному, що на момент вибуху перебувала у гуртожитку, який розташований в одному з корпусів академії. Коли почула вибух, сильно перелякалася.

"Почула по телефону тривогу, ми почали вдягатися, буквально через хвилину-дві ми почули вибух. Вибігли в укриття і побачили, що з академії уже йде дим. Потім ми почули, що вже їдуть екстрені служби, приїхали пожежники, поліція. Гуртожиток цілий, вибило кілька вікон", — каже дівчина.

Пошкоджений внаслідок ракетної атаки корпус академії імені Бойчука. Київ, 25 березня 2024 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

У лаборантки академії Аліни від вибуху тріснуло вікно у кімнаті гуртожитку.

Перше, що я почула, це повітряну тривогу. І буквально через кілька секунд було чутно перший вибух, і ще через кілька секунд — другий вибух, я швиденько вибігла з кімнати і вже потім побачила, що скрізь був дим, і вже побачила руйнування.

Окрім навчального закладу, внаслідок ракетної атаки на Київ зазнали ушкоджень і житлові будинки поруч, зокрема ударною хвилею вибило вікна і двері.

Будинок в Печерському районі, у якому вибило вікна через ракетну атаку. Київ, 25 березня 2024 рік. Cуспільне/Влада Колодій

Що відомо про ракетну атаку на Київ 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, постраждали люди.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що ціли знищили, а їхній тип встановлюють фахівці.

Для постраждалих від ракетної атаки на Київ в ліцеї №88 Печерського району розгорнули штаб допомоги. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до освітнього закладу за адресою: вул. Катерини Білокур, 3.