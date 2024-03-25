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Люди були в 50 метрах від епіцентру вибуху: академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
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Люди були в 50 метрах від епіцентру вибуху: академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву

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Через ракетний обстріл Києва 25 березня постраждав навчальний заклад
Рятувальники розбирають завали після російської ракетної атаки на Київ зранку 25 березня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Унаслідок ракетного удару по Києву зранку 25 березня суттєвих ушкоджень зазнала будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Повністю зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр. Студенти тимчасово перейшли на навчання онлайн.

Про це з місця події передає кореспондентка Суспільного Влада Колодій.

Як повідомив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, студенти не постраждали. А у приміщеннях, які були зруйновані російською ракетою, на момент вибуху нікого не було.

Академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
Рятувальники розбираюсь завали зруйнованого корпусу академії імені Бойчука. Київ, 25 березня 2024 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
Екстрені служби працюють на місці падіння уламків російської ракети в Печерському районі Києві, 25 березня 2023 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

"Можемо собі увити, що буквально в 50 метрах від епіцентру вибуху були десятки людей, які не мали можливості евакуюватися попередньо в безпечне укриття", — сказав посадовець.

Окрім спортзалу, конгрес-холу та виставкового центру ушкоджень зазнали лабораторії, аудиторії, прилеглі корпуси, приміщення гуртожитку. За словами Карандєєва, в академії проведуть протиаварійні роботи, відновлять подачу електроенергії до гуртожитку, замінять скло у вибитих вікнах.

"За попередніми даними, гуртожиток може функціонувати. Але допоможемо студентам з електричними плитками, щоб вони могли забезпечити свою життєдіяльність. В гуртожитку вибиті вінка, тому в цілях безпеки перекрито подачу газу, тому що невідомо, наскільки є ураження газової мереж", — зазначив очільник Мінкульту.

Як розповіла ректорка Академії декоративно-прикладного мистецтва Олена Осадча, у зруйнованих приміщеннях зранку в понеділок за розкладом занять не було. Присутні у навчальному корпусі не встигли спуститися в укриття, тому що буквально через кілька секунд після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Тепер студенти академії тимчасово навчатимуть онлайн.

"Ми зараз будемо працювати в онлайн режимі. Будемо перевіряти всі перекриття навчального корпусу. Але від будівлі спортивної зали нічого не залишилося. Я вважаю, що її відремонтувати просто неможливо, тому треба заново будувати. Поки з'ясуємо всі обставини, ми не може гарантувати навчання і безпеки студентів", — сказала ректорка.

Студентка другого курсу Анастасія розповіла Суспільному, що на момент вибуху перебувала у гуртожитку, який розташований в одному з корпусів академії. Коли почула вибух, сильно перелякалася.

"Почула по телефону тривогу, ми почали вдягатися, буквально через хвилину-дві ми почули вибух. Вибігли в укриття і побачили, що з академії уже йде дим. Потім ми почули, що вже їдуть екстрені служби, приїхали пожежники, поліція. Гуртожиток цілий, вибило кілька вікон", — каже дівчина.
Академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
Пошкоджений внаслідок ракетної атаки корпус академії імені Бойчука. Київ, 25 березня 2024 рік. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

У лаборантки академії Аліни від вибуху тріснуло вікно у кімнаті гуртожитку.

Перше, що я почула, це повітряну тривогу. І буквально через кілька секунд було чутно перший вибух, і ще через кілька секунд — другий вибух, я швиденько вибігла з кімнати і вже потім побачила, що скрізь був дим, і вже побачила руйнування.

Окрім навчального закладу, внаслідок ракетної атаки на Київ зазнали ушкоджень і житлові будинки поруч, зокрема ударною хвилею вибило вікна і двері.

Академія Бойчука постраждала через ракетний обстріл по Києву
Будинок в Печерському районі, у якому вибило вікна через ракетну атаку. Київ, 25 березня 2024 рік. Cуспільне/Влада Колодій

Що відомо про ракетну атаку на Київ 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки впали в декількох районах міста, постраждали люди.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала українську столицю двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що ціли знищили, а їхній тип встановлюють фахівці.

Для постраждалих від ракетної атаки на Київ в ліцеї №88 Печерського району розгорнули штаб допомоги. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до освітнього закладу за адресою: вул. Катерини Білокур, 3.

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