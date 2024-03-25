Saban ayınıñ 23-ünde Ukraina Mudafaa quvetleriniñ RF Qaradeñiz flotunıñ obyektlerine ücümi neticesinde işğal etilgen Aqyarda "Yamal" ve "Azov" büyük desant gemileri bozuldı. "Yamal"nıñ bozmaları kritik — o, sağ tarafına tüşti.

Öz Telegram kanalında Ukraina MNniñ Bİİ bu aqqında haber berdi.

"Ukrainanıñ cenk istihbaratınıñ bilgilerine köre, "Yamal" BDGniñ bozmaları kritik: yuqarı kögertesindeki teşik neticesinde o, sağ tarafına tüşti. İşğalciler, Qırımnıñ işğalinde iştirak etken ve 2017-2023 seneleri tamir etilgen, bozulğan gemiden er vaqıt suv aqılıp çıqaralar", — dep bildirildi.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyarğa ücüm neticesinde işğalcilerniñ ğayıpları ögrenile.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyardaki patlamalar aqqında ne bilemiz

Saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde işğal etilgen Aqyarda bir qaç şiddetli patlama duyuldı. Yerli sakinler şeerde 10 patlama saydılar. Şeerniñ işğal gunernatorı Mıhaylo Razvojaev, şeerde Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanı aqqında haber berdi.

“Birinci malümatqa köre, bir qaç ava maqsadı tüşürildi. Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, şu anda qayd etildi ki, Şçerbak soqağı rayonında bala parçanen yaralanğan. Bundan ğayrı, İnsustrialna rayonında parçalar tüşti. Maşna ve topraqtaki ot yana”, - dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, yerli Telegram kanalları, rus Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanınıñ videosını çıqarıp yayınladılar.

“Ateş” arbiy-vatanperver areketiniñ bilgilerine köre, saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde raketa ücümi neticesinde “quvetçiler” ve RF FSB işçileri telefonlarını teşkermek içün yerli sakinlerniñ dairelerine keteler.

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