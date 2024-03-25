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У кількох регіонах України тривають відновлення після атак РФ, триває імпорт електроенергії — Міненерго
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У кількох регіонах України тривають відновлення після атак РФ, триває імпорт електроенергії — Міненерго

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Ремонт електромереж на Запоріжжі
Енергетики ремонтують лінію електропередач. Фото: Запоріжжяобленерго

В Україні станом на 25 березня немає дефіциту електроенергії, однак через обстріли енергооб'єктів запровадили вимкнення світла у Кривому Розі та в Одеській області. Експорту електроенергії не планують.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначили у відомстві, фахівці продовжують працювати, аби усунути наслідки російської атаки на об’єкти енергетики:

  • Одеську область атакували дрони РФ, пошкоджено підстанцію НЕК "Укренерго", тож без світла лишилися 195 тисяч споживачів. Щоб зменшити навантаження на мережу, енергетики запровадили екстрені відключення, зупинили рух електротранспорту, обмежено електроспоживання промисловості. Кількість знеструмлених споживачів може зростати. Також через удар по Одещині відключалися вітрова електростанція та місцева ТЕЦ.
  • На Миколаївщині росіяни атакували підстанцію НЕК "Укренерго", наслідки удару встановлюються.
  • На Хмельниччині всі споживачі вже зі світлом, однак у години пікового навантаження (вранці та ввечері) можуть вводити мережеві обмеження.
  • У Львівській області на газовому об'єкті, на який також припав удар армії Росії, пожежу та витік газу локалізували. У Міненерго запевняють, що ситуація під контролем і газопостачання не під загрозою.

Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції: рівень води у ставку-охолоджувачі наразі 15,52 метра. Цього достатньо для потреб АЕС.

Імпорт електроенергії на 25 березня прогнозують у межах 14 887 МВт⋅год. Експорту не буде.

На одній з українських ТЕЦ вимкнено генерувальне обладнання з технологічних причин. Водночас після аварійного ремонту включено в роботу блок теплової генерації. Також планується комерційний імпорт електроенергії.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що через останні масовані комбіновані удари з боку Росії українська енергосистема зазнала збитків, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро.

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