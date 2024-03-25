Росія вночі завдала ударів по об'єктах енергетики

Вночі 25 березня російські війська завдали серії ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, переважно на півдні України.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Ворог продовжує прицільно бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Вночі російські дрони атакували дві підстанції у південному регіоні", — йдеться у повідомленні.

Через ушкодження обладнання в Одесі та Одеській області енергетики змушені збільшити періоди обмеження споживання.

"Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від навантаження, яке може спричинити додаткові технологічні пошкодження", — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, більше інформації про зміни у графіках відключень можна знайти на офіційних сторінках місцевого обленерго.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що через останні масовані комбіновані удари з боку Росії українська енергосистема зазнала збитків, що оцінюються у щонайменше 100 мільйонів євро.

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