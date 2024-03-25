25 березня у Чернівецькій області попрощаються з військовими Дмитром Ткачуком та Дмитром Бідняком, які загинули на російсько-українській війні.

Про це на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Сержант Дмитро Ткачук служив у військовій частині А7015. Боєць помер 16 березня в медзакладі в Харкові, повідомили на Facebook-сторінці Сторожинецької міськради. З бійцем прощаються о 12:00 у селі Комарівці.

Дмитро Бідняк був солдатом військової частини А4010 та воював у складі штурмової бригади. На Донеччині чоловік отримав важке поранення та проходив реабілітацію у лікарні Києва. Помер 14 березня у віці 33 років, повідомив секретар Заставнівської міськради Руслан Леванін у Facebook. З Бідняком прощаються о 12:00 у селі Малий Кучурів.

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