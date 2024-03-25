НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На електростанції у Ростовській області виведені з експлуатації 2 енергоблоки, місцеві пишуть про атаку дронів
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯДронПодіїВійна

На електростанції у Ростовській області виведені з експлуатації 2 енергоблоки, місцеві пишуть про атаку дронів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дрон та військовий
БПЛА у небі. Фото ілюстративне: Pexels

На Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області Росії сталася пожежа. Два енергоблоки виведено з експлуатації.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Зазначається, що займання сталося на трансформаторній підстанції. Вогонь нібито оперативно ліквідували працівники станції. Ніхто не постраждав, причина пожежі уточнюється.

"Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорєцька і Ростовська. Зараз енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", — написав Голубєв у Telegram.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів та проблемі зі світлом у Ростові. Зокрема підписники каналу "Это Ростов" повідомляють про звуки вибухів у Ростовській області. Очевидці начебто нарахували не менше 10 вибухів та звуки безпілотників.

Припускають, що БПЛА, ймовірно, намагалися атакувати Новочеркаську ДРЕС. За словами місцевих мешканців, дронів пролетіло кілька десятків. З міста виїхали пожежні машини та швидкі та поїхали в напрямку ДРЕС.

У Міноборони РФ вранці 25 березня повідомили про нібито 11 перехоплених українських БПЛА над територією Ростовської області.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
генерал марсель харків
Прикордонний Харків: загрози й оборона. Перше інтерв’ю генерала Сергія "Марселя" Мельника після замаху РФ
митниця
Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок