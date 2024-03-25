На Новочеркаській державній районній електростанції (ДРЕС) у Ростовській області Росії сталася пожежа. Два енергоблоки виведено з експлуатації.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Зазначається, що займання сталося на трансформаторній підстанції. Вогонь нібито оперативно ліквідували працівники станції. Ніхто не постраждав, причина пожежі уточнюється.

"Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорєцька і Ростовська. Зараз енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", — написав Голубєв у Telegram.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку дронів та проблемі зі світлом у Ростові. Зокрема підписники каналу "Это Ростов" повідомляють про звуки вибухів у Ростовській області. Очевидці начебто нарахували не менше 10 вибухів та звуки безпілотників.

Припускають, що БПЛА, ймовірно, намагалися атакувати Новочеркаську ДРЕС. За словами місцевих мешканців, дронів пролетіло кілька десятків. З міста виїхали пожежні машини та швидкі та поїхали в напрямку ДРЕС.

У Міноборони РФ вранці 25 березня повідомили про нібито 11 перехоплених українських БПЛА над територією Ростовської області.