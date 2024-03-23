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У Самарі горить черговий нафтопереробний завод
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У Самарі горить черговий нафтопереробний завод

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НПЗ в Самері
Горить нафтопереробний завод в Самарі, Росія, 23 березня 2024 року. Telegram/ASTRA

Колона нафтопереробної установки горить у Самарській області Росії після атаки безпілотника.

Про це повідомив губернатор Самарської області Дмитро Азаров

Постраждалих, за попередніми даними, немає, на місці працюють пожежники. За інформацією губернатора, горить саме Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснефть".

Азаров додав, що атаку безпілотника на Новокуйбишевський НПЗ вдалося відбити.

"Збитків технологічного обладнання не завдано", — написав губернатор.

Міноборони РФ заявило про нібито знищення 12 українських безпілотників: 5 над територією Брянської області, 5 над Бєлгородською, 1 над Воронезькою та 1 над Саратовською. Про атаку НПЗ в Самарській області відомство не згадало.

Українська сторона традиційно не коментує атаки на території РФ.

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