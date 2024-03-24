Щонайменше три українські крилаті ракети у суботу ввечері вразили у Севастополі великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомив розслідувач OSINTtechnical.
При цьому зазначається, що вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ обставлений супутниковими антенами SATCOM.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував пілотам на роботу.
"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — наш!", — написав Олещук.
Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня
В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті.
Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.
"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.
Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.