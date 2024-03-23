НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських атак — британська розвідка
РОСІЯНАФТАВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технологіїВійна

Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських атак — британська розвідка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
пожежа, НПЗ в Самарі
Горить нафтопереробний завод в Самарі, Росія, 23 березня 2024 року. Telegram/ASTRA

Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських ударів, які вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначили, що 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.

За даними розвідки, нещодавні удари українських безпілотників, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

"Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може потребувати значного часу і витрат. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці прокоментували слова представника Міністерства енергетики Росії, що для захисту НПЗ планується розгорнути ЗРК "Панцир".

"Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти. Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Росія
Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву
Італія
Глава МЗС Італії закликав Росію не використовувати теракт у Підмосков'ї для ескалації війни проти України
Кулеба
Кулеба про намагання Путіна пов'язати стрілянину у Підмосков'ї з Україною: "Він патологічний брехун"
У Бердянську влаштували акції з вшанування пам'яті загиблих у Крокус Сіті Хол в Росії
На ТОТ Запорізької області окупанти влаштували акцію вшанування пам'яті загиблих у теракті у РФ
На початок