Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських атак — британська розвідка

Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських ударів, які вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві зазначили, що 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників. 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.

За даними розвідки, нещодавні удари українських безпілотників, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів.

"Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може потребувати значного часу і витрат. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці прокоментували слова представника Міністерства енергетики Росії, що для захисту НПЗ планується розгорнути ЗРК "Панцир".

"Враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти. Деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює зону дії атак українських БПЛА", — йдеться у повідомленні.