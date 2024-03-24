У Кропивницькому родини військовослужбовців провели акцію з вимогою встановлення термінів служби у ЗСУ. "У нас мирні пікети, немає мети нашкодити суспільству. Але вимагати чітких термінів мобілізації, коли наші добровольці на передовій третій рік, вважаємо, що це нормально", — сказала Суспільному учасниця акції, дружина військового Ольга Мезенцева.

Чоловік Ольги Мезенцевої вступив до лав ЗСУ добровольцем 13 березня 2022 року. Зі слів жінки, чоловік розповідав, що у його підрозділі не вистачає 70% військових. Офіцер МВС у відставці, чоловік Ольги має певну психологічну підготовку для служби. Більшість військових його підрозділу виснажені морально та фізично: "З 200 виходять на завдання 20. Інші частково обмежені. Він "на нулі" майже півтора року. То як ви думаєте, який у нього стан? Всі хочуть перемоги, але коли людині 50 років, є хвороби, і немає навіть надії на ротацію... Мобілізованих 800 тисяч, а воює 300 тисяч. Де ж 500? Влада каже, немає ким замінити. І влада, і суспільство йдуть за найлегшим сценарієм. Вони говорять, ваші ж чоловіки самі пішли?".

Встановлення чітких термінів служби не тільки дадуть змогу відпочити тим військовим, які на фронті від початку вторгнення Росії, а й допоможуть ухвалити рішення про вступ до ЗСУ майбутнім воїнам, вважає учасниця акції Ганна Манзюк: "Вони будуть розуміти, що це не назавжди, а є чіткі строки, після яких людина повертається додому".

Пікет за встановлення справедливих термінів мобілізації. Площа Героїв Майдану у Кропивницькому 24 березня 2024 року. Фото: Ольги Мезенцевої

Такі мирні пікети в Україні організовує спільнота родин військових, яка нараховує до чотирьох тисяч людей, говорить Ольга Мезенцева. Акції припинять, коли ухвалять закон про мобілізацію та стане відомо про ставлення влади до цього питання. Доти свої вимоги висувають у листах до президента, Верховної Ради, Міноборони, Кіровоградської обласної ради. "Ми проводимо свої зібрання у вихідні, – говорить Ольга, – але є думка робити це у будній день, щоб звернутись безпосередньо до людей, які мобілізували наших добровольців".

У Ганни Манзюк воюють брат та чоловік. Вони мають право на 30 днів відпустки. "Мій чоловік за два роки офіційно у відпустці був п’ять днів. І ще у серпні минулого року після важкого поранення. Тобто питання ротації, відпусток – все в теорії, вони не працюють. Навіть зараз чоловікові відмовили у відпустці, бо його ніким замінити. Відпочити вони можуть лише у госпіталях після поранень, і то, дивлячись яких, тому що мій чоловік отримав безліч контузій, з контузіями більше в госпіталь не направляють".

Ганна – військовий психолог. Вона працює з бійцями на передовій та у госпіталях. Вважає, що ухвалення цієї норми закону чекають більшість військових.

На площу Героїв Майдану у Кропивницькому на мирний пікет прийшли 40 людей. Підтримати акцію та підписати листи до влади підходили й містяни, розповіла Ольга Мезенцева.