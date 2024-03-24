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На Львівщині сталася ДТП: водій загинув
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На Львівщині сталася ДТП: водій загинув

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ДТП поблизу села Сватів, 24 березня 2024 року
ДТП поблизу села Сватів, 24 березня 2024 року. Фото: пресслужба патрульної поліції Львівщини

На Львівщині, на трасі Київ-Чоп, біля села Хватів Буської громади Золочівського району зіткнулися автомобілі "Renaut Maghum” та "Opel Vivaro". Внаслідок ДТП загинув 38-річний водій. Пасажира 2015 року народження із травмами госпіталізували в лікувальний заклад.

"Біля населеного пункту Хватів, що на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими. Одна смуга для руху перекрита. Патрульні забезпечують реверсний рух", — повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

ДТП поблизу села Сватів, 24 березня 2024 року
ДТП поблизу села Сватів, 24 березня 2024 року. Фото: пресслужба патрульної поліції Львівщини

За інформацією Головного управління з надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП загинув водій Opel Vivаro 1986 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його тіло з авто. 19-річного пасажира із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в лікувальний заклад.

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