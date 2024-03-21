НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові на Скнилівському мосту трапились три ДТП за участі 27 транспортних засобів
ДТПРегіониТоп регіонів

У Львові на Скнилівському мосту трапились три ДТП за участі 27 транспортних засобів

Уточнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП 21 березня Львів
ДТП на Скнилівському мосту в Львові, 21 березня 2024 року. Telegram/Патрульна поліція Львівщини

Вранці, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту, що на вулиці Городоцькій, трапилися три аварії. Там зіштовхнулися 27 транспортних засобів.

Про це о 07:59 повідомили на Telegram-каналі Патрульної поліції Львівщини.

"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій, сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести", — йдеться у повідомленні.

Травмованих і загиблих, попередньо, немає. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Як згодом уточнив мер Львова Андрій Садовий, на вулиці Городоцькій зіштовхнулися 27 транспортних засобів. Станом на 08:39, рух трасою відбувається в обмеженому режимі. Обʼїхати ДТП можна через вулицю Кільцеву та Авіаційну.

"Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою", — зазначає Садовий.

О 15:59 рух на ділянці повністю відновили.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Поблизу села Надержинщина "Land Rover" зіткнувся з "Краз"
На Полтавщині внаслідок аварії травмувалися троє людей
Авто злетіло у річку Турія в Ковелі
На Волині з мосту злетів автомобіль: у річці шукають людей
аварія, маршрутка, загиблі
ДТП із загиблими і травмованими на Дніпропетровщині: водію маршрутки повідомили про підозру
ДТП на Рівненщині
На Рівненщині автомобіль збив пішохода. Чоловік загинув на місці
На початок