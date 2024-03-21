Вранці, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту, що на вулиці Городоцькій, трапилися три аварії. Там зіштовхнулися 27 транспортних засобів.

Про це о 07:59 повідомили на Telegram-каналі Патрульної поліції Львівщини.

"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій, сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести", — йдеться у повідомленні.

Травмованих і загиблих, попередньо, немає. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Як згодом уточнив мер Львова Андрій Садовий, на вулиці Городоцькій зіштовхнулися 27 транспортних засобів. Станом на 08:39, рух трасою відбувається в обмеженому режимі. Обʼїхати ДТП можна через вулицю Кільцеву та Авіаційну.

"Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою", — зазначає Садовий.

О 15:59 рух на ділянці повністю відновили.