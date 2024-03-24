На Тернопільщині сталась ДТП: водій легковика загинув

На Тернопільщині на виїзді з села Кам'янки Підволочиської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися вантажівка і легковик. Водій автомобіля загинув на місці.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільської області.

"На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, на виїзді з села Кам'янки, неподалік 185 км автодороги, сталася ДТП з травмованими. На місці події працюють всі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху", — йдеться у повідомлені.

За словами речниці патрульної поліції Тернопілської області Ольга Пелих зіштовхнулися вантажівка і легковик. Водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці.