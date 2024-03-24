"Військові — не раби": у Тернополі рідні військових вийшли на акцію

У Тернополі рідні військовослужбовців організували девʼяту акцію за право на демобілізацію. Вони вимагають, щоб бійців демобілізовували після 18-ти місяців, а не 36-ти.

Про це Суспільному повідомила організаторка акції Вікторія Заєць. За її словами, виходять на протест вдевʼяте.

Акція "Добровільна демобілізація" Тернопіль, 24 березня 2024 . Фото: Вікторія Заєць

Рідні військовослужбовців зібралися з плакатами "Вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації", "Негайна демобілізація" та "Військові — не раби".

"Стою тут за чоловіка. Він з першого дня на війні. Я дуже хочу, щоб він вже відпочив. Він пішов немаючи жодного досвіду, пішов бо по-іншому не зміг", — розповідає учасниця акції Наталія.

У Тернополі рідні військових вийшли на акцію, 24 березня 2024. Фото: Вікторія Заєць

За словами організаторки Вікторії Заєць, вимагають внести зміни до законопроєкту "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", який зареєстрували у Верховній раді 25 грудня 2023 року. Зокрема, змінити термін демобілізації після служби з 36 місяців до 18. Вікторія каже, її чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил України 3 березня 2022 року.

Такі ж акції сьогодні відбулися і в інших містах України.