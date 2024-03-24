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ВАКС відмовив детективу НАБУ продовжити розслідування у справі про недобудовану школу в Чукалівці Франківської громади
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ВАКС відмовив детективу НАБУ продовжити розслідування у справі про недобудовану школу в Чукалівці Франківської громади

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Недобудована школа, Чукалівка
Недобудований навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Вищий антикорупційний суд відмовив продовжити термін досудового розслідування у справі про трьох підозрюваних у розкраданні понад 14,8 мільйона гривень під час будівництва школи у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Слідчий суддя постановив відмовити клопотанню детектива Національного антикорупційного бюро про продовження строку досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у справі до 27 червня 2024 року.

Йдеться про підприємця, якому 7 березня 2024 року повідомили про підозру в розкраданні грошей під час будівництва школи, а також двох його ймовірних спільників — керівника Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директора будівельної компанії. Їм інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Що відомо про будівництво школи у Чукалівці

Школу у Чукалівці Івано-Франківської територіальної громади почали зводити у 1992 році. У 2021 реконструкцію цього об'єкта внесли у державну програму "Велике будівництво". Згідно з тендерними закупівлями на майданчику електронної системи публічних закупівель Prozorro навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мали здати під ключ у грудні 2022 році. Вартість будівництва згідно з тендером склала 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Замовником робіт було Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області.

Роботи припинили, і недобудований навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка починає руйнуватися.

У червні 2023 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо розкрадання службовцями Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та приватного товариства бюджетних грошей в особливо великих розмірах під час будівництва навчально-виховного комплексу.

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