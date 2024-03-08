Національне антикорупційне бюро України повідомило підозру підприємцю, якого звинувачують в організації розкрадання понад 14,8 мільйона гривень під час будівництва школи у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.

Будівлю з початковою школою та дитсадком мали здати під ключ у грудні 2022 року, однак наразі будівництво "заморозили".

Про це інформують на сайті НАБУ.

Як йдеться у дописі, у 2021 році підозрюваний змовився з директором Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та розробив схему заволодіння грошима обласної держадміністрації.

Згодом у вересні 2022 року УКБ припинило діяльність. Школу передали на баланс Івано-Франківської міської ради та скоригували проєктно-кошторисну документацію.

"Як з'ясувалося, УКБ встигло перерахувати компанії 33,6 мільйона гривень за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Проте роботи виконали лише частково, а решта — понад 14,8 мільйона гривень — так і залишилася на папері. Ці гроші учасники оборудки перевели в готівку через підконтрольні організації", — пишуть у НАБУ.

Підприємець — один з трьох підозрюваних. Двох інших — колишньому керівнику Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директору будівельної компанії — повідомили підозри у вересні 2023 року. Їм інкримінують ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Що відомо про будівництво школи у Чукалівці

Школу у Чукалівці Івано-Франківської територіальної громади почали зводити у 1992 році. У 2021 реконструкцію цього об'єкта внесли у державну програму "Велике будівництво". Згідно з тендерними закупівлями на майданчику електронної системи публічних закупівель Prozorro навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мали здати під ключ у грудні 2022 році. Вартість будівництва згідно з тендером склала 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Замовником робіт було Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області.

Роботи припинили, і недобудований навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка починає руйнуватися.

У червні 2023 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо розкрадання службовцями Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та приватного товариства бюджетних грошей в особливо великих розмірах під час будівництва навчально-виховного комплексу.

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